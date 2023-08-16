Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер заявив, що в Одеській області ворожі ударні безпілотники типу "Шахед" зафіксовані у небі над Ізмаїльським районом вночі 16 серпня. Сили та засоби протиповітряної оборони ЗСУ вели роботу по цілях противника, у регіоні лунали вибухи.

Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях!

Також він закликає дотримуватись правил інформтиші, не знімати та не викладати в інтернет роботу ППО.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські окупанти запустили по Україні другу групу ударних БПЛА.

"Шахеди" заходять в гирло Дунаю! Рухають тим же маршрутом, що й попередні.

В місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів в Одеській області, що може бути результатом роботи ППО. Крім того, у Telegram-каналах пишуть про пожежу у Рені. Втім, офіційної інформації поки немає.

Близько п'ятої години ранку тривога на Одещині була скасована.