Атака "Шахедів": у районі Ізмаїлу лунали вибухи [ Редагувати ]
Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер заявив, що в Одеській області ворожі ударні безпілотники типу "Шахед" зафіксовані у небі над Ізмаїльським районом вночі 16 серпня. Сили та засоби протиповітряної оборони ЗСУ вели роботу по цілях противника, у регіоні лунали вибухи.
Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях!
Також він закликає дотримуватись правил інформтиші, не знімати та не викладати в інтернет роботу ППО.
Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські окупанти запустили по Україні другу групу ударних БПЛА.
"Шахеди" заходять в гирло Дунаю! Рухають тим же маршрутом, що й попередні.
В місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів в Одеській області, що може бути результатом роботи ППО. Крім того, у Telegram-каналах пишуть про пожежу у Рені. Втім, офіційної інформації поки немає.
Близько п'ятої години ранку тривога на Одещині була скасована.
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