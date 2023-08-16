Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак заявив, що окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Дніпропетровської області, і пізно ввечері 15 серпня та вранці 16 серпня завдавали ударів по Нікополю та Марганецькій громаді.

Для своїх атак загарбники використовували артилерію та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Град".

Ввечері ворог цілив по Нікополю. Рано вранці - по Марганецькій громаді. Бив із "Града" та важкої артилерії.

Він зазначив, що до населених пунктів прилетіло близько десятка боєприпасів.

На щастя, внаслідок обстрілу місцеві жителі не постраждали. Даних про можливі руйнування поки немає - йде обстеження місць "прильотів".