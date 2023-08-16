Станом на ранок середи, 16 серпня, втрати росії у війні в Україні склали 650 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 255 570 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили 11 танків та 17 крилатих ракет.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали: