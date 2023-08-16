Українські військові звільнили Урожайне Донецької області [ Редагувати ]
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області.
Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах.
При цьому наступальні дії тривають.
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