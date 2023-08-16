Сили ППО знищили 13 "Шахедів" на Півдні [ Редагувати ]
Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".
Пуски "шахедів" здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.
Про наслідки влучань безпілотників, які не вдалось знищити, розповість місцева військова адміністрація.
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