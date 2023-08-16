В ніч на 16 серпня окупанти двічі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під ударом ворога знову опинився один з портів. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Гловною ціллю окупантів знову були портова та зернова інфраструктура на півдні Одеської області.

Внаслідок атаки є влучання по одному з портів на Дунаї. Пошкоджені складські приміщення та зерносховища. Рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежі, які спалахнули через обстріл.

На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.