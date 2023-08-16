Росія вночі атакувала порт в Одеській області: пошкоджені склади та зерносховища [ Редагувати ]
В ніч на 16 серпня окупанти двічі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під ударом ворога знову опинився один з портів. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
Гловною ціллю окупантів знову були портова та зернова інфраструктура на півдні Одеської області.
Внаслідок атаки є влучання по одному з портів на Дунаї. Пошкоджені складські приміщення та зерносховища. Рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежі, які спалахнули через обстріл.
На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.
Вдячний всім, хто сьогодні вночі, дослухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів та перебував у безпечних місцях. Як бачите, це дуже важливо, бо загиблих і постраждалих, на щастя, немає.
по темі
За останню добу окупанти обстрілювали Запорізьку область, мирне населення.
По області ворог вгатив в ніч проти понеділка. Троє людей отримали поранення. Зокрема пошкоджено 300 будинків та повністю знищений гіпермаркет.
Мережа супермаркетів FOZZY оголосила про припинення роботи в Одесі. Приміщення одеського гіпермаркету зруйновано вщент внаслідок нічної атаки країни-агресора та відновленню не підлягає
У понеділок, 14 серпня, окупанти вкотре атакували населені пункти Харківської області
В Україні проводять збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
Російські війська вночі 14 серпня завдали ракетно-дронових ударів по Одесі. Для цього загарбники застосовували Калібри з акваторії Чорного моря, здійснюючи атаки з фрегата в районі окупованої Ялти