Харків атакують дронами: пролунали вибухи [ Редагувати ]
У середу зранку, 16 серпня, у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
В області оголошена повітряна тривога. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов написав:
До уваги жителів Харкова: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Варто зазначити, що раніше в Повітряних силах попереджали про рух групи ворожих дронів у напрямку Харкова.
Пізніше Синєгубов повідомив, що у Харківському районі зафіксували дрони-камікадзе Shahed.
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