У вівторок, 16 серпня, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що з порту Одеса вийшов контейнеровоз "Joseph Schulte". Він став першим цивільним судном, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором, відкритим після виходу росії з "зернової угоди". Про це він повідомив у Facebook.

16 серпня 2023 року контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту - понад 30 тисяч тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення росії.

Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO).

Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.

Останній раз судно виходило в рамках "зернової угоди" 16 липня з порту Одеса.