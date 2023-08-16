У середу, 16 серпня, голова СБУ Василь Малюк заявив, що українські морські дрони - це унікальна розробка Служби безпеки України. Вони виготовляються на підземному виробництві на території України.

Його заявлення вказує на те, що розробка морських надводних дронів є виключно компетенцією СБУ і не включає співпрацю зі приватними підприємствами. Для забезпечення успішності цього проекту спецслужба залучає фахівців з цивільного сектору, серед яких інженери та експерти з IT, і варто зауважити, що виробництво дронів здійснюється під землею, щоб забезпечити максимальний рівень конфіденційності.

Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів.

Голова СБУ розкрив, що саме українські безпілотники атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також національний корабель "Оленегорский горняк" та нафтовий танкер SIG.

Він пояснив, що морські дрони, які спричинили пошкодження Кримському мосту, отримали назву SeaBaby, що перекладається як "Морський маля". Ці апарати були взяти на озброєння з бойовою частиною масою 850 кілограмів. Щодо безпілотників, які зачепили російські судна, їх бойова частина становила 450 кілограмів.

Головний спеціаліст СБУ підкреслив, що всі спецоперації, проведені службою, відповідають законодавству, а виконання цих завдань не залежить від зовнішніх партнерів.