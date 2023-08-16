У середу, 16 серпня, речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що росія хоче вважати себе "жандармом" Чорного моря попри те, що вона не є неупередженою. При цьому країна-агресор не буде "панувати" в акваторії моря.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Так, він зазначив. що всі обставини інциденту щодо провокативних дій росії щодо турецького суховантажу "Сукру Окан", який прямував в порт Ізмаїла 13 серпня, досі з'ясовуються. Він підкреслив, що вірити заявам Міноборони рф не можна.

Так, МЗС України, як і партнери нашої держави, вже зробили відповідні заяви. З огляду на це, Плетенчук зазначив, що світ має зробити висновки.

Речник зазначив, що ця подія відбувалася поза морською економічною зоною України. Проте це так само впливає на наш експорт.

Тому певна реакція буде і надалі. І це черговий акт з боку росіян, яким вони намагаються довести своє примарне "панування" в акваторії Чорного моря. Проте ВМС України продовжують робити свою справу. Тож цього "панування" не буде.

Окрім цього, він наголосив, що з точки зору Конвенції ООН з морського права дії росії є суцільним порушенням.

Так, країна-агресор не оголошувала ніяких операцій. До того ж, вона не має на це мандату.