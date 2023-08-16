Тренування український морських дронів: СБУ показала ексклюзивні кадри [ Редагувати ]
Служба безпеки України поділилася відеозаписами, на яких видно морські безпілотники під назвою "Sea Baby". Ці саме дрони були використані для атак на Кримський міст влітку та недавно на ворожий корабель "Оленегорский горняк".
Таке повідомлення надійшло від Служби безпеки.
У відео чітко видно процес тренування морських безпілотників, створених Службою безпеки. Також на знімках видно назву "Sea Baby" - "Морський малюк".
*Морські дрони - унікальна розробка СБУ, і саме вони успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG".
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