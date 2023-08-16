У Харківській області українські захисники збили три "Шахеди" [ Редагувати ]
У середу зранку, 16 серпня, українські захисники збили три ворожі дрони-камікадзе. Це сталося у Харківській області.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Facebook.
Три БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16.08.2023 винищувачем та підрозділами Повітряне командування "Схід" в Харківській області.
Варто зазначити, що сьогодні зранку у Харкові пролунали вибухи. Місцева влада уточнила, що окупанти атакують місто, тому жителів закликали перебувати в укриттях.
Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у напрямку Харкова рухаються ворожі дрони.
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