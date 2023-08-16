Ввечері у вівторок, 15 серпня, на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,2. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходиться 23 км на схід від міста Ужгород, Закарпатської області, на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.

Останній землетрус з Закарпатської області був зареєстрований 10 серпня 2023 року з магнітудою 2,4 (за шкалою Ріхтера).

Наприкінці липня землетрус стався поблизу Сваляви Закарпатської області. Того дня зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 2,1 бала за 6 км на захід від міста.