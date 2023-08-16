CNN показав відео удару морського дрона по Кримському мосту [ Редагувати ]
Телеканал CNN опублікував кадри підриву Кримського мосту 17 липня. Відео телеканалу надала Служба безпеки України.
Кадри, які надали CNN, знято з борту українського морського безпілотника Sea Baby ("Морський малюк"), а також за допомогою однієї з відеокамер над мостом.
З відео випливає, що міст підірвали два надводні безпілотні апарати. СБУ повідомила, що безпілотники доставили до бетонних опор мосту майже 850 кг вибухівки, один із них підплив до автодороги, інший - з протилежного боку мосту, де проходить залізниця.
Глава СБУ Василь Малюк заявив телеканалу, що за допомогою морських безпілотників Україна вразила великий десантний корабель "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер "SIG". CNN також опублікувала кадри, на яких безпілотник, як стверджується, підпливає до "горняка".
Глава СБУ Василь Малюк заявив телеканалу, що західні спецслужби не допомагають у реалізації морських операцій. Безпілотники, за його словами, збираються підземним заводом на території України.
17 липня Кримський міст атакували надводні безпілотники. Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив причетність СБУ до атаки на міст 17 липня.
5 серпня повідомлялося про атаку безекіпажного катера на російський нафтовий танкер "SIG" у Керченській протоці.
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