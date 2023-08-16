На Закарпатті оголосили тендер на ремонт 10 км дороги за 595 мільйонів [ Редагувати ]
На Закарпатті оголосили тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення "Ясіня - Чорна Тиса".
Ремонт траси довжиною майже 10 км у Рахівському районі Закарпатської області коштуватиме понад 595 млн грн. Про це свідчать дані на сайті Prozorro.
Тендер оголосило державне підприємство "Служба автомобільних доріг у Закарпатській області".
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 22 серпня. Переможця оголосять на аукціоні 23 серпня. "Золоту" дорогу мають відремонтувати до 31 грудня 2023 року.
Ремонт дороги передбачає укріплювальні роботи, заміну покриття та ремонт мостів.
по темі
Епіцентр землетрусу знаходиться 23 км на схід від міста Ужгород, Закарпатської області, на глибині 3 км. Останній землетрус з Закарпатської області був зареєстрований 10 серпня 2023 року з магнітудою 2,4 (за шкалою Ріхтера)
У вівторок, 16 серпня, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що з порту Одеса вийшов контейнеровоз "Joseph Schulte"
У липні Кабінет Міністрів прийняв постанову №754, згідно з якою ветерани та особи, що внесли особливий внесок в розвиток Батьківщини, отримають винагороду від 450 до 3100 гривень
За минулий рік податки західних компаній до російського бюджету склали щонайменше три з половиною мільярди доларів. Згадаймо ще раз, хто не цурається брудних грошей та продовжує допомагати російській військовій машині.
Олена Шуляк заявила, що з 15 серпня в Україні розпочався розгляд заяв на отримання компенсації від власників повністю знищеного внаслідок війни жит
Антидронові рушниці замість ремонту доріг. Таке рішення ухвалила одна з громад на Черкащині. У селі Червона Слобода депутати проголосували за виділення п'яти мільйонів гривень з місцевого бюджету на купівлю антидронових рушниць.