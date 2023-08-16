У Херсоні ворог вдарив по лікарні та школі, поранені троє людей [ Редагувати ]
У Херсоні ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Один із постраждалих - пацієнт медзакладу. Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина.
У Зеленівці окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували.
У Хрещенівці травми голови отримав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу.
Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі.
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