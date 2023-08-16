Помер актор з "Гри престолів", "Джиперс Кріперс" і "Підземелля і дракони: Честь злодіїв" [ Редагувати ]
Британський актор Даррен Кент, який прославився роллю у культовому серіалі "Гра престолів" (Game of Thrones), помер на 37-му році життя після тривалої хвороби. Про це повідомило агентство Carey Dodd Associates, з яким він працював.
Журнал The Hollywood Reporter пише, що актор страждав від остеопорозу, артриту та рідкісного захворювання шкіри.
Кент народився в Ессексі (Англія). Він почав зніматися в кіно на початку 2000-х, поєднуючи акторську кар'єру з навчанням в Академії театрального мистецтва Італії Конті.
На рахунку Даррена Кента було більше 30 ролей. Він був відомий, зокрема, завдяки ролі у четвертому сезоні серіалу "Гра престолів" та "Безсоромні".
Також зіграв у фільмах "Дзеркала" (2008), "Інцидент" (2011), "Білосніжка та мисливець" (2012), "Знедолені" (2018), "Джиперс Кріперс: Відроджений" (2021) і "Підземелля і дракони: Честь злодіїв" (2023).
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