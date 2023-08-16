На Херсонщині HIMARS знищили ворожий дивізіон ЗРК С-300 (відео) [ Редагувати ]
На Херсонщині Сили оборони ударом ракет HIMARS знищили російський дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-300. Відео виклало Оперативне командування "Південь".
Дивізіон ворожих ЗРК прикривав російські війська в районі Токмака, і активно маневрував з посадки за 80 км від лінії фронту. Однак українська аеророзвідка зуміла вистежити російський дивізіон біля населених пунктів Привілля та Олександрівка і навести на росіян удар ракет HIMARS.
У результаті успішно операції знищено та згоріло три пускові установки ЗРК С-300 і один паливозаправник, пошкоджено та виведено з ладу одразу дві радіолокаційних станції виявлення та управління вогнем (РЛС).
ЗРК С-300 може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому, не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.
С-300 також можна переобладнати для завдання ударів ракетами по наземним цілям. Росіяни регулярно обстрілюють так Запоріжжя та Харків.
За підрахунками, внаслідок удару HIMARS рашисти втратили техніки на $100 млн.
ЗРК С-300
Аналітики називають вдалий удар ЗСУ помстою за нещодавнє знищення батареї українських С-300 на Миколаївщині.
по темі
Німеччина передала Україні дві пускові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН
Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131"
У вівторок, 15 серпня, окупанти обстріляли село Львів Херсонської області
США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Що до нього увійде? І коли обіцяють поставки озброєння?
Міністр фінансів Німеччини підтримує надання Україні далекобійних крилатих ракет "Таурус". Яку політичну вагу має його позиція і що ще головний фінансист Німеччини пообіцяв Україні?
Питання про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus практично вирішено. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков