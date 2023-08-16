На Херсонщині Сили оборони ударом ракет HIMARS знищили російський дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-300. Відео виклало Оперативне командування "Південь".

Дивізіон ворожих ЗРК прикривав російські війська в районі Токмака, і активно маневрував з посадки за 80 км від лінії фронту. Однак українська аеророзвідка зуміла вистежити російський дивізіон біля населених пунктів Привілля та Олександрівка і навести на росіян удар ракет HIMARS.

У результаті успішно операції знищено та згоріло три пускові установки ЗРК С-300 і один паливозаправник, пошкоджено та виведено з ладу одразу дві радіолокаційних станції виявлення та управління вогнем (РЛС).

ЗРК С-300 може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому, не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.

С-300 також можна переобладнати для завдання ударів ракетами по наземним цілям. Росіяни регулярно обстрілюють так Запоріжжя та Харків.

За підрахунками, внаслідок удару HIMARS рашисти втратили техніки на $100 млн.

ЗРК С-300

Аналітики називають вдалий удар ЗСУ помстою за нещодавнє знищення батареї українських С-300 на Миколаївщині.