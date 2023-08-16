Грошове утримання українських захисників є найбільшою статтею видатків загального фонду державного бюджету України. За 7 місяців 2023 року на це витратили майже 520 млрд грн - або третину всіх видатків.

Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби.

За січень-липень 2023 року загальна сума видатків загального фонду держбюджету становить 1640,1 млрд грн. У липні видатки становили 231,8 млрд грн.

У структурі видатків найбільше - 669,9 млрд грн - спрямовано на оплату праці. Це 40,8% від загального обсягу видатків. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн, з них у липні - 76,9 млрд грн.

Третьою за величиною статтею видатків є підтримка Збройних Сил України. На це за 7 місяців спрямували 276,9 млрд грн.

Ці кошти пішли на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування.

Наразі видатки державного бюджету на 2023 рік прогнозуються на рівні 2,8 трлн грн, а доходи - 1,4 трлн грн. Різницю покривають за рахунок фінансової допомоги від держав-союзниць. На оборону від російської агресії Україна може витрачати лише власні кошти, тобто зібрані податки.

Міжнародна допомога йде на відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інших соціальних виплат.

Нагадаємо, українські військовослужбовці отримують грошове забезпечення (аналог заробітної плати) та щомісячні доплати. У серпні Кабмін змінив розмір і порядок виплати доплат для військовослужбовців.

На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях - 100 тис. грн.