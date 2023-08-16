Україна вивела з ладу п'ять з шести великих десантних кораблів флоту рф - ВМС (відео) [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни рф проти України Сили оборони вивели з ладу п'ять з шести великих десантних кораблів (ВДК) флоту окупантів. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
Що стосується самого флоту, точно так само — зараз, у принципі, перекрито можливість його поповнювати. Вони його під виглядом навчань як змогли накачали перед повномасштабним вторгненням. Нагадую, одних тільки великих десантних кораблів загнали шість до тих семи, що вже були. Але результат відомий: 5 із них уже, в принципі, не в строю. Відповідно, цей рахунок може зростати
Першим 24 березня 2022 року був потоплений ВДК "Саратов" у порту окупованого Бердянська.
Тоді ж ракетним ударом були пошкоджені десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркасск", на них почалася пожежа.
Четвертою жертвою ЗСУ став великий десантний корабель "Оленегорский горняк", якого морський дрон вразив у порту Новоросійська 4 серпня, судно перебуває на ремонті.
П'яту жертву ЗСУ речник спікер ВМС поки не назвав, однак, можливо, йдеться про потоплений десантний корабель "Серна".
5 серпня повідомлялося про атаку безекіпажного катера на російський нафтовий танкер "SIG" у Керченській протоці.
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