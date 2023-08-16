Генштаб опублікував відео звільнення Урожайного [ Редагувати ]
Генеральний штаб ЗСУ опублікував перші кадри із селища Урожайне Донецької області на Времівському виступі фронту. Про його звільнення від російських загарбників офіційно повідомили вранці 16 серпня.
У Генштабі зауважили, що звільнення Урожайного - робота бійців 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та їхніх побратимів з 38-ої окремої бригади морської піхоти.
На опублікованих кадрах видно зруйноване українське селище, моменту бою та загарбників, які тікають з Урожайного. Наприкінці українські морпіхи розгортають стяги та встановлюють один з них біля братської могили радянських воїнів.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони "закріплюються на досягнутих рубежах, наступ ЗСУ триває".
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