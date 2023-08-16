"Це не Рада безпеки ООН": у МЗС Індії пояснили, чому не запросили Зеленського на саміт G20 [ Редагувати ]
Президента України Володимира Зеленського не запросили на саміт G20 у Делі, тому що "двадцятка" не обговорює питання глобальної безпеки, як Рада безпеки ООН, а концентрується на економічних проблемах. Про це на брифінгу в Делі заявив міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар.
(Зеленського не запросили на саміт - ред.) Тому що G20 - група про проблеми глобального зростання, розвитку. Це саміт для обговорення проблем енергетики, добрив, постачання продовольства. Це G20, а не Рада безпеки ООН. "Двадцятка" не займається питаннями глобальної безпеки. Ось чому ми ухвалили (таке - ред.) рішення.
На питання про можливу участь у саміті президента росії володимира путіна глава МЗС Індії заявив, що "всіх членів G20 запрошено".
Саміт G20 у Делі відбудеться 9-10 вересня. Раніше у кремлі повідомляли, що путін не вирішив, чи братиме участь у саміті особисто чи з відеозв'язку. Крім лідерів країн "двадцятки" на саміт також запрошено представників Бангладеш, Алжиру, Єгипту, Іспанії, Нідерландів, Оману та Сінгапуру.
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