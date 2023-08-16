До наступу на Півдні приєдналася потужна 82-а десантно-штурмова бригада - Forbes [ Редагувати ]
Український Генштаб кинув у бій в районі населеного пункту Роботино Запорізької області одну з останніх резервних бригад, підготовлену для наступу на Півдні. Про це пише Forbes.
Йдеться про 82-у десантно-штурмову бригаду стратегічного резерву ЗСУ, укомплектовану бронемашинами Marder і Stryker, а також танками Challenger 2. Її чисельність - 2000 осіб.
Повідомляється, що це один із найбоєздатніших українських підрозділів.
82-а та 46-а бригади були одними з останніх великих підрозділів, які український Генеральний штаб тримав у резерві. Коли 82-а та 46-а бригади відступлять для відпочинку та ремонту, у резерві може не виявитися настільки ж потужних свіжих бригад, які могли б замінити їх. Контрнаступ може втратити темп.
Україна досі має у своєму розпорядженні незадіяні бригади територіальної оборони та Національної гвардії. Однак цим формуванням, як правило, бракує вогневої потужності та підготовки.
Українська морська піхота, яка зосередила свої зусилля у долині річки Мокрі Яли, на 80 км на схід, одночасно розгорнула для наступу всі свої чотири передові бригади на ділянці завширшки 16 км.
Зосередження сил морської піхоти вздовж річки Мокрі Яли вже принесло свої результати, констатують західні аналітики. Сили морської піхоти чисельністю до дивізії, звільнили низку населених пунктів на шляху до окупованого Маріуполя. До нього по прямій ще 80 км.
Нагадаємо, що зранку 16 серпня Генштаб офіційно заявив про звільнення селища Урожайне на Бердянському напрямку.
по темі
У період 11-14 серпня російська армія втратила в Україні 41 одиницю техніки, а ЗСУ - 17. Такі дані оприлюднив проект OSINT Oryx, який аналізує хід війни в Україні та втрати техніки на основі відкритих і доведених даних
За минулу добу, 6 серпня, Збройні сили України знищили 540 російських вояків, 7 танків і 12 артилерійських систем. Загальні втрати армії рф в Україні перевищили 250 тисяч. Про це повідомив Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ опублікував перші кадри із селища Урожайне Донецької області на Времівському виступі фронту. Про його звільнення від російських загарбників офіційно повідомили вранці 16 серпня
Грошове утримання українських захисників є найбільшою статтею видатків загального фонду державного бюджету України. За 7 місяців 2023 року на це витратили майже 520 млрд грн - або третину всіх видатків
Президент Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину. Глава держави відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар"