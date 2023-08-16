Український Генштаб кинув у бій в районі населеного пункту Роботино Запорізької області одну з останніх резервних бригад, підготовлену для наступу на Півдні. Про це пише Forbes.

Йдеться про 82-у десантно-штурмову бригаду стратегічного резерву ЗСУ, укомплектовану бронемашинами Marder і Stryker, а також танками Challenger 2. Її чисельність - 2000 осіб.

Повідомляється, що це один із найбоєздатніших українських підрозділів.

82-а та 46-а бригади були одними з останніх великих підрозділів, які український Генеральний штаб тримав у резерві. Коли 82-а та 46-а бригади відступлять для відпочинку та ремонту, у резерві може не виявитися настільки ж потужних свіжих бригад, які могли б замінити їх. Контрнаступ може втратити темп.

Україна досі має у своєму розпорядженні незадіяні бригади територіальної оборони та Національної гвардії. Однак цим формуванням, як правило, бракує вогневої потужності та підготовки.

Українська морська піхота, яка зосередила свої зусилля у долині річки Мокрі Яли, на 80 км на схід, одночасно розгорнула для наступу всі свої чотири передові бригади на ділянці завширшки 16 км.

Зосередження сил морської піхоти вздовж річки Мокрі Яли вже принесло свої результати, констатують західні аналітики. Сили морської піхоти чисельністю до дивізії, звільнили низку населених пунктів на шляху до окупованого Маріуполя. До нього по прямій ще 80 км.

Нагадаємо, що зранку 16 серпня Генштаб офіційно заявив про звільнення селища Урожайне на Бердянському напрямку.