Росіяни обстрілюють Харківську область [ Редагувати ]
Російські окупанти сьогодні, 16 серпня, вдень почали обстрілювати Харківську область. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
"Окупанти завдають ударів по області, залишайтесь в укриттях", - зазначив Синєгубов.
За його словами, зараз у регіоні працюють системи протиповітряної оборони.
Зазначимо, що до повідомлення голови Харківської ОВА Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку Харкова.
по темі
Російські окупанти вчергове завдали удару по Куп’янському району Харківської області. В результаті обстрілу зазнали поранення п'ять людей
Війська рф сьогодні вночі атакували Одеську область дронами "Шахед". Момент збиття одного з них вдалося записати на відео нашими захисниками
У середу зранку, 16 серпня, українські захисники збили три ворожі дрони-камікадзе
В селі Урожайне (Донецька область) тривають жорстокі бої, військовим ЗСУ вдалося зайти на територію населеного пункту та евакуювати трьох людей
Україна не має жодного відношення до планів російської федерації влаштувати провокацію на Курській атомній електростанції