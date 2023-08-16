Сирський відвідав Східний напрямок та прийняв рішення для оборони Куп'янська [ Редагувати ]
Росіяни штурмовими загонами щоденно намагаються прорвати оборону Збройних сил з метою блокування й подальшого захоплення Куп'янська.
Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.
"У зв’язку з ускладненням обстановки на Куп’янському напрямку, більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста", - написав командувач Сухопутними військами.
За словами Сирського, за результатами роботи з командирами на Куп'янському напрямку було прийнято ряд важливих рішень для забезпечення надійності оборони.
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