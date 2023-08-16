"єВідновлення": виплати можна отримати через ще три банки [ Редагувати ]
Програма "єВідновлення" допомагає українцям відновлювати домівки, які постраждали від російської агресії. Тепер картку для виплат можна відкрити також в Ощадбанку, "Банку Восток" та "Банку Кліринговий Дім".
Про це повідомляє сервіс державних послуг "Дія".
До або просто під час заповнення заяви про отримання виплати в застосунку "Дія". Необхідно відкрити картку онлайн чи офлайн у відділенні банку. Після чого "Дія" підтягне її автоматично.
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