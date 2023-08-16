Програма "єВідновлення" допомагає українцям відновлювати домівки, які постраждали від російської агресії. Тепер картку для виплат можна відкрити також в Ощадбанку, "Банку Восток" та "Банку Кліринговий Дім".

Про це повідомляє сервіс державних послуг "Дія".

До або просто під час заповнення заяви про отримання виплати в застосунку "Дія". Необхідно відкрити картку онлайн чи офлайн у відділенні банку. Після чого "Дія" підтягне її автоматично.