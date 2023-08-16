У МВС показали момент збиття одного з "Шахедів" під час атаки росіян на Одеську область [ Редагувати ]
Війська рф сьогодні вночі атакували Одеську область дронами "Шахед". Момент збиття одного з них вдалося записати на відео нашими захисниками.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
"Момент збиття одного з дронів прикордонниками", - йдеться у повідомленні.
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