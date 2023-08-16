"Це була помилка": чиновник НАТО виправдався за слова про здачу територій України [ Редагувати ]
Пропозиція відмовитися Україні від частини своїх територій в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу була помилкою.
Про це заявив керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен.
"Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні", - пояснив чиновник.
Він додав, що не повинен був так говорити.
"Це була помилка", - сказав Єнссен.
по темі
Українське зерно та судноплавство в Чорному морі на сьогодні частина глобальної безпеки. Ці питання винесли на обговорення Раді Україна-НАТО. Що вирішили?
У липні Кабінет Міністрів прийняв постанову №754, згідно з якою ветерани та особи, що внесли особливий внесок в розвиток Батьківщини, отримають винагороду від 450 до 3100 гривень
Російські окупанти обстріляли території Дніпропетровської області. В результаті сьогоднішньої атаки загинув юнак
У середу зранку, 16 серпня, українські захисники збили три ворожі дрони-камікадзе
В Службі безпеки України поділилися кадрами морських дронів на яких викарбовано назву "Sea Baby"