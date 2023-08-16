Пропозиція відмовитися Україні від частини своїх територій в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу була помилкою.

Про це заявив керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен.

"Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні", - пояснив чиновник.

Він додав, що не повинен був так говорити.

"Це була помилка", - сказав Єнссен.