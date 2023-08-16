Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є жертви [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли території Дніпропетровської області. В результаті сьогоднішньої атаки загинув юнак.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
"Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли…", - повідомив Лисак.
За його даними, ще четверо людей постраждали. Серед них дитина.
"Дівчинці лише 2 роки! Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно", - сказав він.
В ОВА повідомили, що атака на район сталася пообіді.
"Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв.", - пояснив Лисак.
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