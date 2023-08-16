Чехія ввела санкції проти глави російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" [ Редагувати ]
Чехія сьогодні, 16 серпня, розширила санкції проти рф. Під обмеження потрапили три людини, зокрема директор АТ "Тактичне ракетне озброєння" Борис Обносов.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє České noviny.
За пропозицією міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського до списку національних санкцій увійшли російський бізнесмен Борис Обносов і його родичі, чоловік і дружина Ростислав і Ольга Зорікова.
МЗС Чехії пропонує внести імена до санкційного списку Євросоюзу.
по темі
Державна прикордонна служба Латвії повідомила у вівторок про введення мобілізації своїх співробітників з метою посилення контролю на ділянці кордону з Білоруссю
Представник Міністерства закордонних справ Чехії Деніел Дрейк заявив, що Чехія підтвердила проведення саміту щодо України в Саудівській Аравії
За словами чотирьох дипломатів ЄС, які говорили на умовах анонімності, новий пакет санкцій включає 38 фізичних і трьох юридичних осіб
Українські військові продовжують ослаблювати можливість росіян оборонятися. Вже є ознаки, що їм все складніше чинити опір
Україна через російські атаки вже через 2-3 місяці може залишитися без портів, тому їй потрібні нові системи протиповітряної оборони