Посол США про нічну атаку росіян: тільки посилює рішучість підтримувати Україну [ Редагувати ]
Атаки російських окупантів на цивільну інфраструктуру, одна з яких сталася сьогодні вночі, лише посилюють рішучість надавати Україні допомогу.
Про це повідомляє посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.
Вона нагадала, що окупанти вкотре вдарили по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства.
"Ці зухвалі та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише посилюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих, хто в усьому світі залежить від українського сільськогосподарського експорту", - зазначила дипломат.
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