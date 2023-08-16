Росіяни обстріляли Херсон і область: є загиблий і поранений [ Редагувати ]
Російські військові сьогодні, 16 серпня, обстріляли Херсон і область. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Армія РФ продовжує обстрілювати Херсонську область. На жаль, маємо постраждалих серед цивільних", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у селі Львове від російського удару загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на вулиці.
"У Херсоні окупанти вкрили вогнем житловий будинок. Поранення отримав 71-річний чоловік, його шпиталізували", - додали в ОВА.
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