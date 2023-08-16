Зеленський зробив заяву про атаку на українські порти [ Редагувати ]
Сьогоднішній обстріл українських портів був навмисним ударом росіян по безпеці низки народів. Ще жоден терорист у світі не чинив подібних злочинів. Про це заявив Володимир Зеленський.
Глава держави нагадав, що сьогодні росіяни вдарили по портовій інфраструктурі України, яка задіяна у гарантуванні не лише нашої безпеки, а й світової продовольчої безпеки. Країна-агресор за місяць після виходу із "зернової угоди" здійснила вже сім масованих атак.
За словами Зеленського, подібні атаки окупантів - це удари по світових продовольчих цінах та соціальній і політичній стабільності в Африці та Азії.
"Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя - це їжа на столах у сімей. Жоден інший терорист у світі, окрім Росії, ще ніколи так відверто і навмисно не бив по безпеці відразу стількох народів. Треба на це реагувати. Усім! Треба цьому протидіяти - активно, спільними зусиллями", - наголосив президент.
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