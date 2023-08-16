Президент Володимир Зеленський сьогодні, 16 серпня, провів чергове засідання Ставки. На ньому обговорили фронтові та оборонні питання.

"Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Президент сказав, що командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках. Головком ЗСУ Валерій Залужний і Міністерство оборони говорили про боєприпаси, віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров і Держспецзв’язок про те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей. Україна нарощує виробництво дронів.

"У кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що відбувається спільна робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, а також робота в Україні.

"Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони - це "очі" та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони - це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками", - додав Зеленський.

Також президент пояснив, що це власне, усе те, про що говорили з військовим напередодні у Донецькій та Запорізькій областях. Тепер це є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки.