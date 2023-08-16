Коли закінчиться війна: в ГУР прокоментували, чого очікувати українцям [ Редагувати ]
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов відповів на запитання, яке хвилює всіх українців – коли закінчиться війна. Про це він сказав у розмові з журналістом Дмитром Гордоном.
Гордон зауважив, що начальник ГУР Кирило Буданов був одним із небагатьох, хто заздалегідь попереджав про загрозу повномасштабного російського вторгнення і навіть назвав терміни. Тепер журналіст запитав, чи відомо ГУР, коли війна закінчиться.
"Є аналітика, є дані і є сценарії. Вся інформація, безумовно, вивчається і розробляються не прогнози, а різні сценарії. Я б дуже хотів зараз сказати дату, але ми говоримо не про гороскопи чи карти таро, а про складне військове й геополітичне становище. Ці сценарії потребують щоденного уточнення. Україна вистоїть, і ми робимо все можливе, аби це сталося якнайшвидше. У нас немає інших варіантів, ніж перемогти", – підсумував Юсов.
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