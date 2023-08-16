У Києві дві 12-річні дівчинки випали з 15 поверху багатоповерхівки: подробиці [ Редагувати ]
У Києві дві 12-річні дівчинки загинули, ймовірно, після падіння з 15 поверху багатоповерхівки на Позняках.
Поліція вважає подію самогубством. Про це повідомляє пресслужба поліція Києва в Telegram.
О 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про двох мертвих дітей на вулиці Михайла Драгоманова, повідомляє відомство.
"Правоохоронці встановили особи потерпілих, це — 12-річні місцеві жительки. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки", — йдеться в повідомленні.
На місці працюють слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги. Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Поліція встановлює всі обставини загибелі дітей.
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