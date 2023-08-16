15 серпня 2023 року під час ракетної атаки Львівської області росіянами, львів'янка, у якої стався напад епілепсії в укритті, не отримала допомогу "швидкої", адже фельдшери не виїхали на виклик під час повітряної тривоги.

Випадок, що стався описали користувачі соцмереж.

"Я вражений тим, що швидка не приїжджає під час повітряної тривоги, навіть якщо людина ледь не помирає. У жінки стався приступ епілепсії в укритті, ми їй допомагали як могли. Тим часом я набрав екстренку, але вони сказали. що не приїдуть. Дякую хоч за те, що вони дали якісь практичні поради щодо того, як привести жінку до тями. Але мене здивував факт, що швидка не їде під час тривоги, навіть якщо в людини буде екстрена ситуація", – розповів львів’янин.

У коментарі журналістам "Главкому" директор Львівської станції швидкої медичної допомоги Андрій Васько пояснив: екстренка виїжджає до пацієнтів під час повітряних тривог, однак не тоді, коли на території області фіксуються ракети.

"Екстрена медична допомога працює в зоні умовної безпеки – тобто ми не заходимо безпосередньо до зони небезпеки, як фахівці ДСНС, наприклад. Зараз "екстренка" ще проходить переатестацію, тож поки звучить сигнал повітряної тривоги – ми такі самі цивільні, як і інші львів’яни. Але ми розуміємо, що на нас покладена функція порятунку життя, тож ми обираємо оптимальний зважений формат: коли оголошена повітряна тривога – ми виїжджаємо лише на критичні виклики чи екстрені, де життю та здоров’ю пацієнта існує реальна загроза. Але і тут є виключення, коли ракета летить над територією Львівщини – ми не виїжджаємо на виклики, а консультуємо пацієнтів і тих, хто викликає бригаду "швидкої". Це пояснюється тим, що ці ж повітряні цілі можуть влучити в бригаду, яка прямує на виклик", – пояснює директор львівської "екстренки".

Медики пояснюють, що якщо хворим відмовили у приїзді бригади під час повітряної тривоги – виклик не перенесеться автоматично на "пізніший час", після закінчення тривоги. Якщо допомога медиків буде так само необхідна після оголошення відбою – пацієнтам треба повторно телефонувати на гарячу лінію "103" й знову повторювати свої діагнози та дані, щоб бригада фельдшерів приїхала на виклик.