Погода в Україні 17 серпня: де пройдуть дощі [ Редагувати ]
В Україні прогнозують спеку у четвер, 17 серпня. При цьому в західних областях можливі короткочасні дощі з грозами.
Сьогодні в Україні невелика хмарність.
Вночі в Карпатському регіоні, вдень в більшості західних областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°; вдень 27-32°.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
У столиці та області невелика хмарність, без опадів.
Температура по Києву вночі 17-19°, вдень близько 30°. По області вночі 15-20°, вдень 27-32°.
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