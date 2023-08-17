В Україні прогнозують спеку у четвер, 17 серпня. При цьому в західних областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Сьогодні в Україні невелика хмарність.

Вночі в Карпатському регіоні, вдень в більшості західних областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°; вдень 27-32°.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У столиці та області невелика хмарність, без опадів.

Температура по Києву вночі 17-19°, вдень близько 30°. По області вночі 15-20°, вдень 27-32°.