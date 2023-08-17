Російські війська продовжують використовувати човни для захисту своїх позицій в тимчасово окупованій Херсонській області.

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, минулої доби українським військовим вдалося знищити три російські човни, які маневрували дельтою річки Дніпро. Таким чином окупанти намагалися захистити свої позиції й спостережні пункти на цих територіях.

"Знову 3 човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля", - сказала Гуменюк.

"Фактично в кожному нашому зведені є знищення також і станції радіоелектронної боротьби за добу, тому що ворог намагається глушити наші безпілотники", - сказала вона.