Окупанти відбирають будинки та облаштовують у них госпіталі - Генштаб [ Редагувати ]
Війська рф через брак місць у медустановах на тимчасово окупованих територіях під госпіталі переобладнують житлові будинки.
"Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. У населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий госпіталь", - йдеться у повідомленні Генштабу.
За даними українських військових, у цьому населеному пункті на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.
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