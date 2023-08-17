Збільшення кількості повітряних тривог в Україні пов’язане з активними бойовими діями на півдні та сході. Ворог піднімає авіацію.

Про це повідомляє спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Вчора було власне багато повітряних тривог. І південь, і схід нашої держави був атакований. Пов'язане це з тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі", - сказав він.

За його словами, відповідно росіяни підіймають авіацію, зокрема штурмову авіацію.

"І власне винищувачі, які постійно працюють у небі", - додав Ігнат.