У Повітряних силах пояснили збільшення кількості тривог останнім часом [ Редагувати ]
Збільшення кількості повітряних тривог в Україні пов’язане з активними бойовими діями на півдні та сході. Ворог піднімає авіацію.
Про це повідомляє спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Вчора було власне багато повітряних тривог. І південь, і схід нашої держави був атакований. Пов'язане це з тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі", - сказав він.
За його словами, відповідно росіяни підіймають авіацію, зокрема штурмову авіацію.
"І власне винищувачі, які постійно працюють у небі", - додав Ігнат.
по темі
Війська рф через брак місць у медустановах на тимчасово окупованих територіях під госпіталі переобладнують житлові будинки
Російські війська продовжують використовувати човни для захисту своїх позицій в тимчасово окупованій Херсонській області
В Україні прогнозують спеку у четвер, 17 серпня. При цьому в західних областях можливі короткочасні дощі з грозами
Російські окупанти обстріляли території Дніпропетровської області. В результаті сьогоднішньої атаки загинув юнак
Україна не має жодного відношення до планів російської федерації влаштувати провокацію на Курській атомній електростанції