Білий дім заперечив обговорення вступу України до НАТО в обмін на території [ Редагувати ]
В адміністрації президента США Джо Байдена спростували інформацію про те, що ведуться розмови щодо можливого надання Україні членства в НАТО у випадку відмови від частини своїх територій на користь росії.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.
"Нічого подібного. Це не так", - сказав Кірбі, відповідаючи на запитання щодо дискусій про обмін українських територій на членство в НАТО.
Він наголосив, що позиція влади США полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.
"На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства (України в НАТО - ред.) може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати", - зазначив Кірбі.
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