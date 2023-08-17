Росіяни обстріляли Куп'янськ, є жертви [ Редагувати ]
Російські війська котре атакували Харківську область. Цього разу під обстріл потрапило місто Куп'янськ, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомляє в Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці" - повідомив Синєгубов.
Окрім того, сьогодні близько 6:50 росіяни обстріляли село Ківшарівка Куп'янського району. Внаслідок чого пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.
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