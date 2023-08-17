Кулеба прокоментував чутки про свою відставку з посади голови МЗС [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба готовий піти з посади у разі, якщо його про це попросить президент Володимир Зеленський, або у разі принципових розбіжностей.
Кулеба зазначив, що він очолив МЗС в березні 2020-го, але його "почали звільняти" вже в жовтні. За словами міністра, якщо чутки хтось розповсюджує, значить це комусь потрібно.
"Я працюю, жодна посада не є вічною і я спокійно ставлюся до всього", - сказав він.
Міністр нагадав, що на початку каденції сказав, що піде за двох обставин: "Перша - якщо президент попросить мене піти, а друга - якщо я зайду в якусь принципове протиріччя із зовнішньою політикою і не вважатиму за можливе з цим працювати".
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