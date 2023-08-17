Росіяни терміново будують нову лінію оборони на Нікольському напрямку - Андрющенко [ Редагувати ]
Російські окупанти терміново почали будувати нову лінію оборони на Нікольському напрямку.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"По дорозі від Нікольського до Кінських Роздорів активна авіація ворога. Значна кількість вантажівок з живою силою та їх мотлохом повертається в Нікольську частину Маріупольського району. Розповідають місцевим про наказ "отступить за пирамидки", - написав Андрющенко.
Окрім того, за його словами, росіяни почали активне окопування в районі лісів у Федорівському та Нікольському районах.
"Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму (лінія Нікольське - Мангуш)", - додав радник мера Маріуполя.
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