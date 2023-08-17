Зеленський про спілкування з військовими: все, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці

Президент України Володимир Зеленський після свого візиту до військових у Запорізьку область пообіцяв обговорити поточні потреби бійців ЗСУ на Ставці верховного головнокомандувача