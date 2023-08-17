Мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили: Зеленський підписав закони [ Редагувати ]
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні знову продовжили. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони.
Про це повідомляється у відповідних законопроєктах.
Глава держави підписав закон №9533 про продовження воєнного стану, а також закон №9532 про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.
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