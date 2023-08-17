Окупанти вивезли ще 450 дітей з окупованих територій до росії - ЦНС [ Редагувати ]
Російські окупанти незаконно вивезли ще 450 дітей з тимчасово окупованих територій України до росії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що за останній період загарбники вивезли 50 старшокласників до Ярославля, щоб агітувати їх вступати до місцевого університету ім. Дємідова.
До того ж, росіяни вивозять дітей до дитячих таборів нібито на "оздоровлення". Зокрема:
- 200 дітей з Довжанська до Анапи;
- 200 дітей до Краснодарського краю (150 з Каховського та Генічеського районів Херсонської області та 50 дітей з ТОТ Запорізької області).
Повідомляється, що в таборах дітям влаштовують концерти "російських зірок" та проводять "патріотичні навчання", де місцеві педагоги промивають їм мізки. При цьому нерідко дітей не повертають до України.
по темі
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні знову продовжили. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони
Російські війська котре атакували Харківську область. Цього разу під обстріл потрапило місто Куп'янськ, внаслідок чого загинув чоловік
Збільшення кількості повітряних тривог в Україні пов’язане з активними бойовими діями на півдні та сході. Ворог піднімає авіацію
Війська рф через брак місць у медустановах на тимчасово окупованих територіях під госпіталі переобладнують житлові будинки
Російські війська продовжують використовувати човни для захисту своїх позицій в тимчасово окупованій Херсонській області