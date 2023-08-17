Функціонування "зернового коридору": Зеленський доповів про щоденний селектор [ Редагувати ]
У четвер, 17серпня, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор.
Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно.
"Доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його ВПК. Підготовка енергосистеми та ППО до зими", - додав він.
Ліквідація наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуація з Куп’янського району. Допомога постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині.
"Функціонування "зернового коридору". Перший пішов. Готуємо наступні кроки", - підсумумва Зеленський.
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