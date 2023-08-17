У четвер, 17 серпня, центрі російського Єкатеринбургу спалахнув головний будмайданчик льодової арени. Про це повідомляє E1.

До того як приїхали пожежники, з території арени самостійно евакуювалися 200 людей. Усіх робітників також попросили залишити об'єкт.

РосЗМІ повідомляють, що на даху льодової арени, що будується, горіли лакофарбові та пінопластові вироби. Пожежі надали другий ранг.

У МНС зазначають, що інформації про постраждалих не надходило.