У центрі Єкатеринбургу палає льодова арена [ Редагувати ]
У четвер, 17 серпня, центрі російського Єкатеринбургу спалахнув головний будмайданчик льодової арени. Про це повідомляє E1.
До того як приїхали пожежники, з території арени самостійно евакуювалися 200 людей. Усіх робітників також попросили залишити об'єкт.
РосЗМІ повідомляють, що на даху льодової арени, що будується, горіли лакофарбові та пінопластові вироби. Пожежі надали другий ранг.
У МНС зазначають, що інформації про постраждалих не надходило.
по темі
Минулої доби, 12 серпня, українські військові знищили ще 560 окупантів
Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 16 танків та 15 артсистем ворога
У четвер, 17 серпня, заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович заявив, що бригада спеціального призначення "Азов" вже відновила свої сили
Чоловік, в обмін на фінансову винагороду, працював на російський генштаб, встановлюючи точні геолокації підрозділів Сил оборони, розташованих у Києві
У четвер, 17серпня, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор