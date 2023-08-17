У Києві СБУ затримала російського агента, який готував новий ракетний обстріл [ Редагувати ]
У Києві СБУ затримала російського агента, який готував новий ракетний обстріл.
Чоловік, в обмін на фінансову винагороду, працював на російський генштаб, встановлюючи точні геолокації підрозділів Сил оборони, розташованих у Києві. Ці координати він передавав стороні агресора.
Його особливо цікавили ремонтні бази Служби безпеки та електропідстанції. Російські куратори вірили, що це допоможе їм виявити біля цих об'єктів українські системи протиповітряної оборони.
За даними слідства, особою, яка причетна до цих подій, є 23-річний житель Одеси. Він переїхав до Києва з метою заробітку. Зараз зловмисника утримують під вартою, а йому може загрожувати довічне ув'язнення.
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